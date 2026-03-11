恒指期貨現貨月份未平倉合約總數149640張，減2104張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為149640張，較前減2104張；若計入其他月份的未平倉合約，總數163294張，減1972張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/03(二)
|149640
|-2104
|163294
|-1972
|09/03(一)
|151744
|2508
|165266
|2412
|06/03(五)
|149236
|1261
|162854
|1530
|05/03(四)
|147975
|-7977
|161324
|-7664
|04/03(三)
|155952
|-12074
|168988
|-9590
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/03(二)
|37621
|-7014
|43760
|-7195
|09/03(一)
|44635
|2592
|50955
|2124
|06/03(五)
|42043
|1434
|48831
|1576
|05/03(四)
|40609
|-7619
|47255
|-7172
|04/03(三)
|48228
|-2252
|54427
|-2005
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇