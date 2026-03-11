  • 會員
期貨新聞

11/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數149640張，減2104張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為149640張，較前減2104張；若計入其他月份的未平倉合約，總數163294張，減1972張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/03(二)149640-2104163294-1972
09/03(一)15174425081652662412
06/03(五)14923612611628541530
05/03(四)147975-7977161324-7664
04/03(三)155952-12074168988-9590

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/03(二)37621-701443760-7195
09/03(一)446352592509552124
06/03(五)420431434488311576
05/03(四)40609-761947255-7172
04/03(三)48228-225254427-2005

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

