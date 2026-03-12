  • 會員
期貨新聞

12/03/2026 09:15

期指低開220點報25600，國指期貨跌39點報8654

　　期指低開220點報25600，國指期貨低開39點報8654，科指期貨低開51點報5000。
《經濟通通訊社12日專訊》

