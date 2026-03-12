期指低開220點報25600，國指期貨跌39點報8654

期指低開220點報25600，國指期貨低開39點報8654，科指期貨低開51點報5000。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票
12/03/2026 09:15
