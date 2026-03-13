恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數236788張增9489張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236788張，較前增9489張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279152張，增9731張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/03(四)
|236788
|9489
|279152
|9731
|11/03(三)
|227299
|-20034
|269421
|-17982
|10/03(二)
|247333
|-4029
|287403
|-3175
|09/03(一)
|251362
|10556
|290578
|10967
|06/03(五)
|240806
|6017
|279611
|9632
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/03(四)
|77770
|3160
|110957
|3131
|11/03(三)
|74610
|2673
|107826
|2838
|10/03(二)
|71937
|-13576
|104988
|-13600
|09/03(一)
|85513
|12342
|118588
|15294
|06/03(五)
|73171
|-2383
|103294
|-1322
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
