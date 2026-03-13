  • 會員
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

13/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數236788張增9489張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236788張，較前增9489張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279152張，增9731張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/03(四)23678894892791529731
11/03(三)227299-20034269421-17982
10/03(二)247333-4029287403-3175
09/03(一)2513621055629057810967
06/03(五)24080660172796119632

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/03(四)7777031601109573131
11/03(三)7461026731078262838
10/03(二)71937-13576104988-13600
09/03(一)855131234211858815294
06/03(五)73171-2383103294-1322

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

