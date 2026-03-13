【夜期時段】即月期指最新報25438點，升77點，低水28點

即月期指在夜期時段開市報25398點，升37點，低水68點，最新報25438點，升77點，低水28點，合約成交518張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8651點，升15點，低水20點，最新報8659點，升23點，低水12點，合約成交342張。
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
13/03/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25398點，升37點，低水68點，最新報25438點，升77點，低水28點，合約成交518張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8651點，升15點，低水20點，最新報8659點，升23點，低水12點，合約成交342張。
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
上一篇新聞︰13/03/2026 17:22 《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布第四季ＧＤＰ價格指…
下一篇新聞︰13/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５３６１跌３３９點，成交８３０２８張
13/03/2026 19:33 《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，中國公布工業生產等數據
13/03/2026 19:28 《日入而息》港交所建議放寬WVR上市門檻，本港二手樓價創逾兩年高
13/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５３６１跌３３９點，低水１０５點
13/03/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６７１﹒０跌６﹒５點
13/03/2026 09:15 期指低開１９３點報２５５０７，國指期貨跌４０點報８６５０
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N