【夜期時段】即月期指最新報25438點，升77點，低水28點

即月期指在夜期時段開市報25398點，升37點，低水68點，最新報25438點，升77點，低水28點，合約成交518張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8651點，升15點，低水20點，最新報8659點，升23點，低水12點，合約成交342張。

《經濟通通訊社13日專訊》