恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數242183張增3637張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為242183張，較前增3637張；若計入其他月份的未平倉合約，總數288926張，增5934張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/03(一)
|242183
|3637
|288926
|5934
|13/03(五)
|238546
|1758
|282992
|3840
|12/03(四)
|236788
|9489
|279152
|9731
|11/03(三)
|227299
|-20034
|269421
|-17982
|10/03(二)
|247333
|-4029
|287403
|-3175
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/03(一)
|72282
|-10325
|108119
|-9071
|13/03(五)
|82607
|4837
|117190
|6233
|12/03(四)
|77770
|3160
|110957
|3131
|11/03(三)
|74610
|2673
|107826
|2838
|10/03(二)
|71937
|-13576
|104988
|-13600
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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