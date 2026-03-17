即月期指最後交易價25889升138點，高水20點

即月期指最後交易價25889，升138點，高水20點，暫成交101300張。即月國指期貨最後交易價8828，升38點，高水1點，暫成交94903張。另外，即月科指期貨最後交易價5105，升13點，低水3點，暫成交148420張。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票
17/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25889，升138點，高水20點，暫成交101300張。即月國指期貨最後交易價8828，升38點，高水1點，暫成交94903張。另外，即月科指期貨最後交易價5105，升13點，低水3點，暫成交148420張。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票
上一篇新聞︰17/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５８８９升１３８點，成交１０１４０７張
下一篇新聞︰17/03/2026 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒３跌３５﹒…
17/03/2026 17:21 《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布成屋待完成銷售
17/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５９２５點，升３６點，高水５６點
17/03/2026 09:15 期指高開１７４點報２５９２５，國指期貨升４０點報８８３０
17/03/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８６﹒０跌１８﹒…
17/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４９３５張，增逾萬張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N