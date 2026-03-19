即月期指最後交易價25463跌512點，低水38點

即月期指最後交易價25463，跌512點，低水38點，暫成交106677張。即月國指期貨最後交易價8687，跌133點，低水9點，暫成交117127張。另外，即月科指期貨最後交易價4992，跌110點，低水4點，暫成交144000張。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25463，跌512點，低水38點，暫成交106677張。即月國指期貨最後交易價8687，跌133點，低水9點，暫成交117127張。另外，即月科指期貨最後交易價4992，跌110點，低水4點，暫成交144000張。
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