即月期指最後交易價25463跌512點，低水38點

即月期指最後交易價25463，跌512點，低水38點，暫成交106677張。即月國指期貨最後交易價8687，跌133點，低水9點，暫成交117127張。另外，即月科指期貨最後交易價4992，跌110點，低水4點，暫成交144000張。

《經濟通通訊社19日專訊》