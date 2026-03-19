【夜期時段】即月期指最新報25450點，跌13點，低水51點

即月期指在夜期時段開市報25446點，跌17點，低水55點，最新報25450點，跌13點，低水51點，合約成交590張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8685點，跌2點，低水11點，最新報8682點，跌5點，低水14點，合約成交1292張。

《經濟通通訊社19日專訊》