【夜期時段】即月期指最新報25450點，跌13點，低水51點

即月期指在夜期時段開市報25446點，跌17點，低水55點，最新報25450點，跌13點，低水51點，合約成交590張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8685點，跌2點，低水11點，最新報8682點，跌5點，低水14點，合約成交1292張。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/03/2026 17:20
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19/03/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒０跌８﹒０點
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