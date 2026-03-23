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23/03/2026 09:15

期指低開563點報24687，國指期貨跌176點報8400

　　期指低開563點報24687，國指期貨低開176點報8400，科指期貨低開114點報4752。
《經濟通通訊社23日專訊》

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