即月期指最後交易價24347跌903點，低水35點

即月期指最後交易價24347，跌903點，低水35點，暫成交150165張。即月國指期貨最後交易價8292，跌284點，低水16點，暫成交151403張。另外，即月科指期貨最後交易價4702，跌164點，低水10點，暫成交242452張。

《經濟通通訊社23日專訊》