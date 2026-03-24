即月期指最後交易價24961升614點，成交135186張

即月期指最後交易價24961，升614點，低水103點，成交135186張。即月國指期貨最後交易價8462，升170點，低水38點，成交144542張。另外，即月科指期貨最後交易價4810，升108點，低水21點，成交243260張。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/03/2026 16:46
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