即月期指最後交易價25370升409點，高水34點

即月期指最後交易價25370，升409點，高水34點，暫成交159494張。即月國指期貨最後交易價8601，升139點，高水18點，暫成交194045張。另外，即月科指期貨最後交易價4935，升125點，高水12點，暫成交266223張。

《經濟通通訊社25日專訊》