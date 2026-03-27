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期貨新聞

27/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數78699張，減33632張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為78699張，較前減33632張；若計入其他月份的未平倉合約，總數169596張，增4134張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/03(四)78699-336321695964134
25/03(三)112331-224131654624002
24/03(二)134744-58403161460-55123
23/03(一)1931474619221658352619
20/03(五)146955-6800163964-6303

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/03(四)23636-3232552605867
25/03(三)26868-1300349393-4059
24/03(二)39871-884053452-7087
23/03(一)487113616605397400
20/03(五)45095-483253139-4051

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

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