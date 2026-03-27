【夜期時段】即月期指最新報24813點，跌38點，低水139點

即月期指在夜期時段開市報24830點，跌21點，低水122點，最新報24813點，跌38點，低水139點，合約成交983張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8401點，跌18點，低水53點，最新報8407點，跌12點，低水47點，合約成交609張。

《經濟通通訊社27日專訊》