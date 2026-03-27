【夜期時段】即月期指最新報24813點，跌38點，低水139點

即月期指在夜期時段開市報24830點，跌21點，低水122點，最新報24813點，跌38點，低水139點，合約成交983張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8401點，跌18點，低水53點，最新報8407點，跌12點，低水47點，合約成交609張。
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
27/03/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報24830點，跌21點，低水122點，最新報24813點，跌38點，低水139點，合約成交983張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8401點，跌18點，低水53點，最新報8407點，跌12點，低水47點，合約成交609張。
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰27/03/2026 19:42 《日入而息》工行去年多賺0.7%增派息，建行多賺近1%，港股全周跌325點
下一篇新聞︰27/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２４８５１升６１點，成交９２８２６張
27/03/2026 19:46 《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，美的神華申洲舜宇中行農行中銀香港公布業績
27/03/2026 16:46 《外圍焦點》里奇蒙及費城聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費…
27/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２４８５１升６１點，低水１０１點
27/03/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５５３﹒２５升２８…
27/03/2026 09:15 期指低開９０點報２４７００，國指期貨跌３２點報８３３５
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N