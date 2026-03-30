期指低開302點報24549，國指期貨跌101點報8318

期指低開302點報24549，國指期貨低開101點報8318，科指期貨低開92點報4668。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/03/2026 09:15
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30/03/2026 17:20 【夜期時段】４月期指最新報２４７２５點，跌１９點，低水２６點
30/03/2026 16:46 ４月期指最後交易價２４７４４跌８６點，成交１０７０７５張
30/03/2026 16:31 ４月期指最後交易價２４７４４跌８６點，低水７點
30/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數５５４７７張減７９４７７張
30/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數８６１０６張減５６５７６張
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