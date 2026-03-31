即月期指最後交易價24755升11點，低水33點

即月期指最後交易價24755，升11點，低水33點，暫成交89697張。即月國指期貨最後交易價8357，跌32點，低水17點，暫成交85701張。另外，即月科指期貨最後交易價4639，跌52點，低水11點，暫成交141885張。
《經濟通通訊社31日專訊》
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31/03/2026 16:31
即月期指最後交易價24755，升11點，低水33點，暫成交89697張。即月國指期貨最後交易價8357，跌32點，低水17點，暫成交85701張。另外，即月科指期貨最後交易價4639，跌52點，低水11點，暫成交141885張。
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