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31/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報24755點，無升跌，低水33點

　　即月期指在夜期時段開市報24758點，升3點，低水30點，最新報24755點，無升跌，低水33點，合約成交171張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8364點，升7點，低水10點，最新報8357點，無升跌，低水17點，合約成交160張。
《經濟通通訊社31日專訊》

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