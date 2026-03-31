【夜期時段】即月期指最新報24755點，無升跌，低水33點

即月期指在夜期時段開市報24758點，升3點，低水30點，最新報24755點，無升跌，低水33點，合約成交171張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8364點，升7點，低水10點，最新報8357點，無升跌，低水17點，合約成交160張。

《經濟通通訊社31日專訊》