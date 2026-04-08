即月期指最後交易價25948升860點，高水55點

即月期指最後交易價25948，升860點，高水55點，暫成交120676張。即月國指期貨最後交易價8698，升261點，高水21點，暫成交144271張。另外，即月科指期貨最後交易價4942，升283點，高水19點，暫成交230149張。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/04/2026 16:31
即月期指最後交易價25948，升860點，高水55點，暫成交120676張。即月國指期貨最後交易價8698，升261點，高水21點，暫成交144271張。另外，即月科指期貨最後交易價4942，升283點，高水19點，暫成交230149張。
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