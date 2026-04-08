【夜期時段】即月期指最新報25967點，升17點，高水74點

即月期指在夜期時段開市報25962點，升14點，高水69點，最新報25967點，升17點，高水74點，合約成交571張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8710點，升12點，高水33點，最新報8695點，跌3點，高水18點，合約成交801張。

《經濟通通訊社8日專訊》