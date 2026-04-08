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08/04/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25967點，升17點，高水74點

　　即月期指在夜期時段開市報25962點，升14點，高水69點，最新報25967點，升17點，高水74點，合約成交571張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8710點，升12點，高水33點，最新報8695點，跌3點，高水18點，合約成交801張。
《經濟通通訊社8日專訊》

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