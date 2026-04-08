【夜期時段】即月期指最新報25967點，升17點，高水74點

即月期指在夜期時段開市報25962點，升14點，高水69點，最新報25967點，升17點，高水74點，合約成交571張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8710點，升12點，高水33點，最新報8695點，跌3點，高水18點，合約成交801張。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
08/04/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25962點，升14點，高水69點，最新報25967點，升17點，高水74點，合約成交571張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8710點，升12點，高水33點，最新報8695點，跌3點，高水18點，合約成交801張。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
下一篇新聞︰08/04/2026 16:55 《外圍焦點》歐元區公布ＰＰＩ，三藩市聯儲總裁發表演講
08/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２５９４８升８６０點，成交１２１３７９張
08/04/2026 16:31 即月期指最後交易價２５９４８升８６０點，高水５５點
08/04/2026 09:15 期指高開７６１點報２５８４９，國指期貨升２２９點報８６６６
08/04/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０５﹒５升１４８…
08/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３２８８張，減逾萬二張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N