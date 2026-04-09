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09/04/2026 16:46

即月期指最後交易價25719跌229點，成交71942張

　　即月期指最後交易價25719，跌229點，低水33點，成交71942張。即月國指期貨最後交易價8592，跌106點，低水20點，成交74903張。另外，即月科指期貨最後交易價4818，跌124點，低水4點，成交131187張。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】美伊達成兩周停火協議，本周將重啟談判。你認為美國會否再次趁談判偷襲？伊朗會否如約開放航道？► 立即投票

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