即月期指最後交易價25923升204點，高水29點

即月期指最後交易價25923，升204點，高水29點，暫成交66568張。即月國指期貨最後交易價8664，升72點，高水9點，暫成交69252張。另外，即月科指期貨最後交易價4869，升51點，高水9點，暫成交129537張。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
10/04/2026 16:31
即月期指最後交易價25923，升204點，高水29點，暫成交66568張。即月國指期貨最後交易價8664，升72點，高水9點，暫成交69252張。另外，即月科指期貨最後交易價4869，升51點，高水9點，暫成交129537張。
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