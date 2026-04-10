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10/04/2026 16:31

即月期指最後交易價25923升204點，高水29點

　　即月期指最後交易價25923，升204點，高水29點，暫成交66568張。即月國指期貨最後交易價8664，升72點，高水9點，暫成交69252張。另外，即月科指期貨最後交易價4869，升51點，高水9點，暫成交129537張。
《經濟通通訊社10日專訊》

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10/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２２２７張減８１４６張

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