【夜期時段】即月期指最新報25969點，升46點，高水75點

即月期指在夜期時段開市報25915點，跌8點，高水21點，最新報25969點，升46點，高水75點，合約成交545張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8653點，跌11點，低水2點，最新報8671點，升7點，高水16點，合約成交799張。

《經濟通通訊社10日專訊》