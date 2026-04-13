【夜期時段】即月期指最新報25657點，跌8點，低水4點

即月期指在夜期時段開市報25660點，跌5點，低水1點，最新報25657點，跌8點，低水4點，合約成交195張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8596點，跌5點，低水6點，最新報8595點，跌6點，低水7點，合約成交330張。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/04/2026 17:20
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