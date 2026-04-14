期指高開310點報25975，國指期貨升101點報8702

期指高開310點報25975，國指期貨高開101點報8702，科指期貨高開70點報4885。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/04/2026 09:15
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14/04/2026 16:49 《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布ＰＰＩ
14/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２５９１６升２５１點，成交７６１１８張
14/04/2026 16:31 即月期指最後交易價２５９１６升２５１點，高水４４點
14/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８９８９張減２２３３張
14/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２９１４張，增１０５張
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