【夜期時段】即月期指最新報25913點，跌3點，高水41點

即月期指在夜期時段開市報25916點，無升跌，高水44點，最新報25913點，跌3點，高水41點，合約成交239張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8689點，升8點，高水17點，最新報8680點，跌1點，高水8點，合約成交278張。

《經濟通通訊社14日專訊》