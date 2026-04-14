【夜期時段】即月期指最新報25913點，跌3點，高水41點

即月期指在夜期時段開市報25916點，無升跌，高水44點，最新報25913點，跌3點，高水41點，合約成交239張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8689點，升8點，高水17點，最新報8680點，跌1點，高水8點，合約成交278張。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/04/2026 17:20
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