恒指期貨現貨月份未平倉合約總數121364張，增6078張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為121364張，較前增6078張；若計入其他月份的未平倉合約，總數132342張，增6101張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/04(二)
|121364
|6078
|132342
|6101
|13/04(一)
|115286
|5331
|126241
|7657
|10/04(五)
|109955
|-7525
|118584
|-7474
|09/04(四)
|117480
|-3795
|126058
|-3953
|08/04(三)
|121275
|19179
|130011
|19712
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/04(二)
|35199
|147
|44109
|275
|13/04(一)
|35052
|-205
|43834
|1884
|10/04(五)
|35257
|-2516
|41950
|-2499
|09/04(四)
|37773
|2098
|44449
|2152
|08/04(三)
|35675
|-5086
|42297
|-4686
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》