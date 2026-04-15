《再戰明天》中國公布第一季GDP等數據，歐元區公布CPI

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中國公布第一季GDP等數據，及歐元區公布CPI，料為周四（16日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，20國集團(G20)財長和央行總裁舉行會議。周四本港時間11:40am，歐洲央行執委連恩在華盛頓經濟節參加有關全球宏觀經濟的討論。5:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員圖奧米寧參加有關銀行與資本市場新前沿的討論。晚上7:30pm，歐洲央行公布3月18-19日管理委員會會議記錄。8:35pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在紐約聯邦房屋貸款銀行主辦的研討會上發表主題演講。9:00pm，歐洲央行執委施納貝爾參加有關歐元區未來經濟架構的討論。



*澳洲公布失業率，美國公布工業生產等數據*



數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布3月失業率，料維持於4.3%。10:00am，中國公布第一季國內生產總值，年率升幅料由4.5%擴大至4.8%，經季節調整季率升幅料由1.2%擴大至1.4%，年初至今年率升幅料由5%收窄至4.8%；3月工業生產，年初至今年率升幅料由6.3%收窄至5.8%；3月零售銷售，年初至今年率升幅料由2.8%收窄至2.5%；3月失業率料由5.3%降至5.2%。2:00pm，英國公布2月服務業指數，月率料由持平升上0.2%；2月工業生產年率料由0.4%逆轉至下滑1%，月率料由下滑0.1%改善至升0.2%。5:00pm，歐元區公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%擴大至1.2%，年率升幅料由1.9%擴大至2.6%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由179.4萬升至181萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬降至21.3萬。9:15pm，美國公布3月產能利用率，料維持於76.3%；3月工業生產月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。

《經濟通通訊社15日專訊》