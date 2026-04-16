即月期指最後交易價26351升370點，成交82488張

即月期指最後交易價26351，升370點，低水43點，成交82488張。即月國指期貨最後交易價8887，升164點，低水18點，成交88451張。另外，即月科指期貨最後交易價5086，升161點，低水6點，成交181765張。

《經濟通通訊社16日專訊》