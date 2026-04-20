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期貨新聞

20/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數258324張增逾三萬五張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(17日)共為258324張，較前增35942張；若計入其他月份的未平倉合約，總數309706張，增34026張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/04(五)2583243594230970634026
16/04(四)22238286322756809370
15/04(三)213750-3903266310-5969
14/04(二)2176531473927227915193
13/04(一)2029141052570864190

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/04(五)6527839601026592066
16/04(四)61318126100593-250
15/04(三)611921356100843-701
14/04(二)5983630971015443356
13/04(一)567392287981885541

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

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