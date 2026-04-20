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20/04/2026 09:15

期指高開191點報26373，國指期貨升70點報8920

　　期指高開191點報26373，國指期貨高開70點報8920，科指期貨高開43點報5088。
《經濟通通訊社20日專訊》

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