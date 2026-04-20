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20/04/2026 16:31

即月期指最後交易價26390升208點，高水29點

　　即月期指最後交易價26390，升208點，高水29點，暫成交84836張。即月國指期貨最後交易價8908，升58點，高水9點，暫成交80739張。另外，即月科指期貨最後交易價5070，升25點，高水4點，暫成交120838張。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

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20/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３８５０２張增３５０５張

20/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５８３２４張增逾三萬五張

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