即月期指最後交易價26390升208點，高水29點

即月期指最後交易價26390，升208點，高水29點，暫成交84836張。即月國指期貨最後交易價8908，升58點，高水9點，暫成交80739張。另外，即月科指期貨最後交易價5070，升25點，高水4點，暫成交120838張。

《經濟通通訊社20日專訊》