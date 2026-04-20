【夜期時段】即月期指最新報26388點，跌2點，高水27點

即月期指在夜期時段開市報26393點，升3點，高水32點，最新報26388點，跌2點，高水27點，合約成交230張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8915點，升7點，高水16點，最新報8905點，跌3點，高水6點，合約成交263張。

《經濟通通訊社20日專訊》