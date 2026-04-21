  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

21/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數230990張減逾二萬七張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為230990張，較前減27334張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290796張，減18910張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/04(一)230990-27334290796-18910
17/04(五)2583243594230970634026
16/04(四)22238286322756809370
15/04(三)213750-3903266310-5969
14/04(二)2176531473927227915193

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/04(一)64960-3181106287969
17/04(五)6527839601026592066
16/04(四)61318126100593-250
15/04(三)611921356100843-701
14/04(二)5983630971015443356

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰21/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２７９９８張，減逾萬張

下一篇新聞︰21/04/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１８６９９張，減２０７４４張

其他
More

20/04/2026 19:05  《日入而息》港交所收緊上市規則杜絕「審計師購物」漏洞，領展目前並無計劃大規模或全數出售香港資產

20/04/2026 19:00  《再戰明天》美聯儲主席候選人沃什提名聽證會召開，中聯通紫金公布業績

20/04/2026 17:47  《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話

20/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３８８點，跌２點，高水２７點

20/04/2026 16:46  即月期指最後交易價２６３９０升２０８點，成交８４９９０張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區