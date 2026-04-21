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21/04/2026 16:46

即月期指最後交易價26492升102點，成交62018張

　　即月期指最後交易價26492，升102點，高水5點，成交62018張。即月國指期貨最後交易價8944，升36點，平水，成交47890張。另外，即月科指期貨最後交易價5066，跌4點，高水5點，成交76628張。
《經濟通通訊社21日專訊》

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