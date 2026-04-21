  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

21/04/2026 19:00

《再戰明天》英國公布CPI，歐元區公布消費者信心指數

　　英國公布CPI，及歐元區公布消費者信心指數，料為周三（22日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間3:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加歐洲智庫布魯蓋爾舉辦的「歐盟銀行業改革」對話。3:40pm，歐洲央行執委連恩在歐洲系統性風險委員會(ESRB)關於歐洲安全資產的高級別研討會發表主旨演講。晚上8:15pm，歐洲央行執委連恩參加小組討論。8:45pm，歐洲央行執委奇波洛內參與彼得森國際經濟研究所線上系列活動及播客《歐洲，接下來怎麼辦？》的對話環節。

*日本公布進出口數據，新東方公布業績*

　　數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布3月出口，年率升幅料由4%擴大至11%；3月進口年率升幅料由10.3%收窄至7%；3月貿易收支料由443億日圓升至10582億日圓。2:00pm，英國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由3%擴大至3.3%；3月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.2%。4:30pm，英國公布2月房價指數。10:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數，料由負16.3惡化至負17.2。

　　在本港，明日公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。

　　此外，明日廣和通(00638)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社21日專訊》

【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票

上一篇新聞︰21/04/2026 19:05  《日入而息》港鐵擬公開發行約150億港元債券；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港

下一篇新聞︰21/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６４８６點，跌６點，低水１點

其他
More

21/04/2026 17:06  《外圍焦點》美聯儲主席候選人沃什提名聽證會召開，美國公布零…

21/04/2026 16:46  即月期指最後交易價２６４９２升１０２點，成交６２０１８張

21/04/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４９２升１０２點，高水５點

21/04/2026 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７１６３﹒２５升１５…

21/04/2026 09:15  期指高開１０９點報２６４９９，國指期貨升５０點報８９５８

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國政壇地震，首相在國會「自證清白」

21/04/2026 17:19

大國博弈

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區