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22/04/2026 17:47

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數

　　美國總統特朗普於昨日尾盤突宣布無限期延長與伊朗的停火，但繼續攔截與伊朗有關的船隻。油價維持漲勢，美股收市下跌。道指收市跌293.18點或0.59%，報49149.38點；標指跌45.13點或0.63%，報7064.01點；納指跌144.43點或0.59%，報24259.96點。港股方面，恒生指數收市報26163，跌324點或1.2%，成交2283億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行執委連恩參加小組討論。8:45pm，歐洲央行執委奇波洛內參與彼得森國際經濟研究所線上系列活動及播客《歐洲，接下來怎麼辦？》的對話環節。10:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利出席2026年歐盟金融會議專題討論。23日凌晨1:30am，歐洲央行總裁拉加德出席由倫敦政治經濟學院和格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所組織的專題討論會。

　　數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數，料由負16.3惡化至負17.2。

　　在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、新東方(US.EDU)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、德州儀器(US.TXN)等。
《經濟通通訊社22日專訊》

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