即月期指最後交易價26161跌331點，低水2點

即月期指最後交易價26161，跌331點，低水2點，暫成交72483張。即月國指期貨最後交易價8799，跌145點，低水3點，暫成交76855張。另外，即月科指期貨最後交易價4961，跌105點，低水3點，暫成交127927張。

《經濟通通訊社22日專訊》