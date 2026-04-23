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23/04/2026 09:15

期指高開46點報26207，國指期貨升31點報8830

　　期指高開46點報26207，國指期貨高開31點報8830，科指期貨高開26點報4988。
《經濟通通訊社23日專訊》

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