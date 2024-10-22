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國泰：機師流失率降至10年最低，重申未來7年投入千億元發展

22/10/2024

　　國泰(00293)與空中巴士簽署多達150架新一代飛機訂購協議。國泰集團行政總裁林紹波致辭時指出，為迎接機場三跑落成，於過去兩年，國泰承諾投入逾1000億元作未來7年發展，以反映對香港國際航空樞紐的信心。是次的空中巴士訂單，包括會在2026年起接收包括A321neo及A320neo在內的窄體客機，隨後A350F客機亦會加入。

 

國泰：機師流失率降至10年最低，重申未來7年投入千億元發展

國泰集團行政總裁林紹波（許英略攝）

 

　　他亦稱，國泰上周已推出了新改裝客機，加入全新的特選經濟客艙；明年推出北京及紐約甘迺迪國際機場的旗艦貴賓室，及於2026年，國泰在香港機場的貴賓室亦會以全新面貌示人。

 

過去一年機師流失率降至10年以來新低

 

　　國泰營運及航空服務總裁麥皓雲接受傳媒訪問時表示，相信如此規模的訂單，可反映於未來數年，來往香港國際航空樞紐的需求，亦相信空巴可提供最佳的飛機，以迎合相關需求。

 

　　麥皓雲亦指出，很開心見到於過去一年，集團員工流失率，尤其是其是機師方面流失率降至10年以來新低，反映機師享受集團所提供的工作環境。他強調，集團會獎勵員工，如較早前宣布向香港員工發放1個月的年度獎金。

 

　　至於最近有報道指，空中巴士及波音面對持續交付延遲情況。麥皓雲表示，延遲交付將對集團構成失望（disappointment），或有機會要修訂機隊配置計劃。空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer則僅指出，在基本面上，行業前景良好，仍處於增長趨勢。

 

A350安全問題已獲解決

 

國泰：機師流失率降至10年最低，重申未來7年投入千億元發展

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲（許英略攝）

 

　　對於國泰航空上月一架空中巴士A350因飛行途中突然引擎起火而折返香港機場。麥皓雲回應指出，該問題本身並不尋常，機組人員反應專業。集團已作出重大及謹慎回應，並與勞斯萊斯以及香港民航處密切合作調查，確保安全保障公開透明。他確信安全問題現現已解決。

 

　　國產飛機C919製造商中國商飛（COMAC）據報考慮在中國內地以外的開設辦事處，香港、新加坡為中國商飛優先考慮地點。麥皓雲指出，非常歡迎COMAC成為行業新參與者，又指對其以短時間完成開發項目印象深刻，雙方曾有交流。Christian Scherer則對此表示尊重及歡迎該競爭，會認可其為行業競爭者，稱行業環境足以滿足所有競爭者（the cake should be sufficient to feed all the competitors）。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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