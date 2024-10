國泰:機師流失率降至10年最低,重申未來7年投入千億元發展

國泰(00293)與空中巴士簽署多達150架新一代飛機訂購協議。國泰集團行政總裁林紹波致辭時指出,為迎接機場三跑落成,於過去兩年,國泰承諾投入逾1000億元作未來7年發展,以反映對香港國際航空樞紐的信心。是次的空中巴士訂單,包括會在2026年起接收包括A321neo及A320neo在內的窄體客機,隨後A350F客機亦會加入。

國泰集團行政總裁林紹波(許英略攝)

他亦稱,國泰上周已推出了新改裝客機,加入全新的特選經濟客艙;明年推出北京及紐約甘迺迪國際機場的旗艦貴賓室,及於2026年,國泰在香港機場的貴賓室亦會以全新面貌示人。

過去一年機師流失率降至10年以來新低

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲接受傳媒訪問時表示,相信如此規模的訂單,可反映於未來數年,來往香港國際航空樞紐的需求,亦相信空巴可提供最佳的飛機,以迎合相關需求。

麥皓雲亦指出,很開心見到於過去一年,集團員工流失率,尤其是其是機師方面流失率降至10年以來新低,反映機師享受集團所提供的工作環境。他強調,集團會獎勵員工,如較早前宣布向香港員工發放1個月的年度獎金。

至於最近有報道指,空中巴士及波音面對持續交付延遲情況。麥皓雲表示,延遲交付將對集團構成失望(disappointment),或有機會要修訂機隊配置計劃。空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer則僅指出,在基本面上,行業前景良好,仍處於增長趨勢。

A350安全問題已獲解決

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲(許英略攝)

對於國泰航空上月一架空中巴士A350因飛行途中突然引擎起火而折返香港機場。麥皓雲回應指出,該問題本身並不尋常,機組人員反應專業。集團已作出重大及謹慎回應,並與勞斯萊斯以及香港民航處密切合作調查,確保安全保障公開透明。他確信安全問題現現已解決。

國產飛機C919製造商中國商飛(COMAC)據報考慮在中國內地以外的開設辦事處,香港、新加坡為中國商飛優先考慮地點。麥皓雲指出,非常歡迎COMAC成為行業新參與者,又指對其以短時間完成開發項目印象深刻,雙方曾有交流。Christian Scherer則對此表示尊重及歡迎該競爭,會認可其為行業競爭者,稱行業環境足以滿足所有競爭者(the cake should be sufficient to feed all the competitors)。

撰文:經濟通採訪組

