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27/04/2026 18:15

中煤能源(01898)首季純利跌3.2%至38.4億人幣

　　中煤能源(01898)(滬:601898)公布，截至2026年3月31日止首季純利38.44億元（人民幣．下同），按年跌3.2%；每股基本盈利29分，按年減少3.33%。

　　期內收入341.89億元，跌10.9%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

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