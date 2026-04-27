中煤能源(01898)首季純利跌3.2%至38.4億人幣

中煤能源(01898)(滬:601898)公布，截至2026年3月31日止首季純利38.44億元（人民幣．下同），按年跌3.2%；每股基本盈利29分，按年減少3.33%。
期內收入341.89億元，跌10.9%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/04/2026 18:15
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《經濟通通訊社27日專訊》
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