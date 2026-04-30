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AH股新聞

30/04/2026 16:17

《駐京專電》工信部：首季規模以上電子信息製造業利潤同比增1.25倍

　　工信部公布，一季度，規模以上電子信息製造業實現營業收入4.31萬億元（人民幣．下同），同比增長14.8%；營業成本3.69萬億元，同比增長11.7%；利潤總額2170億元，同比增長1.25倍。3月份，規模以上電子信息製造業營業收入1.68萬億元，同比增長15.7%。

　　2026年一季度，規模以上電子信息製造業增加值同比增長13.6%，增速分別比同期工業、高技術製造業高7.5個和1.1個百分點。3月份，規模以上電子信息製造業增加值同比增長12.5%。主要產品中，手機產量3.45億台，同比增長0.6%，其中智能手機產量2.98億台，同比增長6.9%；微型計算機設備產量7202萬台，同比下降8.4%；集成電路產量1272億塊，同比增長24.3%。

　　一季度，規模以上電子信息製造業累計實現出口交貨值同比增長4.2%，較1-2月提高3個百分點。3月份，規模以上電子信息製造業實現出口交貨值同比增長9.3%。據海關統計，一季度，出口筆記本電腦2940萬台，同比下降11.8%；出口手機1.65億台，同比下降1.5%；出口集成電路850億個，同比增長13.4%。

　　一季度，電子信息製造業固定資產投資同比增長5.4%，較1-2月提高4.2個百分點，比同期工業投資增速低0.4個百分點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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