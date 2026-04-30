《神州頭條》財經報章頭版摘要：國務院任命劉浩凌為中證監副主席

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：著力提高防範應對自然災害能力

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中共中央政治局4月28日下午就提高防災減災救災能力進行第二十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，要站在統籌高質量發展和高水平安全的戰略高度，充分認識做好防災減災救災工作的重要性，著力提高防範應對自然災害能力，切實維護人民群眾生命財產安全。



外交部：對非零關稅彰顯中非以穩定性為全球和平發展作貢獻的決心

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外交部發言人林劍29日表示，當前，全球保護主義、單邊主義抬頭，中東局勢外溢效應波及至毗鄰大陸，中國以零關稅同非洲分享機遇、共同發展，彰顯了中非以穩定性為全球和平發展作貢獻的決心。



人行：一季度金融機構貸款支持科創企業力度較大

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人民銀行4月29日發布的2026年一季度金融機構貸款投向統計報告。數據顯示，2026年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額280.51萬億元（人民幣．下同），同比增長5.7%；一季度人民幣貸款增加8.6萬億元。數據顯示，貸款支持科創企業力度較大。





《上海證券報》



習近平：著力提高防範應對自然災害能力

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中共中央政治局4月28日下午就提高防災減災救災能力進行第二十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，著力提高防範應對自然災害能力，切實維護人民群眾生命財產安全。



習近平向上海合作組織綠色和可持續發展論壇致賀信

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4月29日，國家主席習近平向上海合作組織綠色和可持續發展論壇致賀信。習近平指出，中國秉持綠水青山就是金山銀山理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路，是全球生態文明建設的參與者、貢獻者、引領者。



從去年年報看上市公司高質量發展質效：向創新要利潤

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2025年度，A股上市公司整體業績企穩回升。Wind數據顯示，截至4月29日20時，已有5395家A股上市公司披露2025年年報。剔除金融、三桶油後，A股上市公司合計營收為57.05萬億元，同比增長1.93%；合計歸母淨利潤為2.26萬億元，同比增長2.03%。





《證券時報》



習近平：著力提高防範應對自然災害能力

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中共中央政治局4月28日下午就提高防災減災救災能力進行第二十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，著力提高防範應對自然災害能力，切實維護人民群眾生命財產安全。



A股公司去年盈利5.36萬億元增近3%

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2025年A股上市公司經營韌性持續彰顯，營收與利潤雙增。Wind數據統計顯示，超5200家公司公布2025年年報，合計實現營收70.95萬億元、歸母淨利潤5.36萬億元，同比分別增長1.16%、2.95%。



國務院任命劉浩凌為中證監副主席

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近日，國務院決定，任命劉浩凌為中證監副主席。中央組織部通知，劉浩凌任中證監黨委委員。公開信息顯示，劉浩凌歷任中央匯金公司綜合管理部副主任、綜合管理部/銀行機構管理二部主任、股權管理二部主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理，中投公司副總經理兼首席風險官，中投公司黨委副書記、副董事長、總經理兼首席投資官。

《經濟通通訊社30日專訊》