【ＡＩ】宇樹科技發布雙臂人形機器人，定價2.69萬元起

宇樹科技今日發布宇樹雙臂人形機器人，售價2.69萬元人民幣起，搭載高性能電機與傳感器，集成雙目視覺與語音交互能力，輕量輕巧，實現更智能的任意任務開發。



據介紹，該機器人主打上半身的雙臂操作，配備視覺雙目算力模組，支持15-31自由度，手臂自由度可選5x2/7x2。下半身為固定底座或移動底盤。

《經濟通通訊社30日專訊》