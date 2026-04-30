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30/04/2026 13:46

【ＡＩ】宇樹科技發布雙臂人形機器人，定價2.69萬元起

　　宇樹科技今日發布宇樹雙臂人形機器人，售價2.69萬元人民幣起，搭載高性能電機與傳感器，集成雙目視覺與語音交互能力，輕量輕巧，實現更智能的任意任務開發。

　　據介紹，該機器人主打上半身的雙臂操作，配備視覺雙目算力模組，支持15-31自由度，手臂自由度可選5x2/7x2。下半身為固定底座或移動底盤。
《經濟通通訊社30日專訊》

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