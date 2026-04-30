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AH股新聞

30/04/2026 17:14

【聚焦數據】財政部：首季國企利潤同比降5.1%，營收降0.4%

　　財政部公布數據顯示，1-3月，全國國有及國有控股企業營業總收入198812.0億元（人民幣．下同），同比下降0.4%；利潤總額10493.7億元，同比下降5.1%。

　　1-3月，國有企業應交稅費16275.4億元，同比增長0.6%。

　　3月末，國有企業資產負債率65.5%，同比上升0.5個百分點。
《經濟通通訊社30日專訊》

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