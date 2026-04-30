《Ａ股行情》滬綜指近平開，深圳進一步放寬樓市政策

滬深股市今早升跌不一，滬綜指低開0.01%，報4107.30點，深成指高開0.24%，創業板指高開0.46%，盤初芯片半導體表現活躍，旅遊股走低。



深圳市進一步放寬購房政策，宣布自4月30日起，放寬福田、南山等核心區域的限購門檻，增加限購套數，並同步調高住房公積金貸款上限，房地產板塊開盤個別衝高。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，深圳核心區聚集了大量具備較強購買力和置換需求的群體，新政有利於釋放需求。且新政將居住證持有者納入購房資格，取消社保年限要求，是本次政策的重要突破，直接支持了「新市民」和青年人的剛性住房需求。



另外，芯片製造商寒武紀(滬:688256)發布第一季財報，今年1月至3月期間營收同比增長逾一倍；歸屬母公司淨利潤10.13億元(人民幣．下同)、同比增185%。隨著北京推動包括半導體在內的關鍵技術實現自給自足，本土市場對其產品的需求被顯著帶動。寒武紀高開4%。



人行今日進行1262億元7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放1257億元。

《經濟通通訊社30日專訊》