《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.09%，芯片、房地產板塊漲幅居前

滬深股市上午升跌不一，滬綜指收升0.09%，報4111.02點，深成指跌0.06%，創業板指跌0.13%。兩市半日成交額錄得18057億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1848億元或者11.4%。



寒武紀(滬:688256)大漲17%重奪「股王」寶座，帶動芯片股爆發，芯原股份(滬:688521)、光莆股份(深:300632)升20%封板。寒武紀上午收報1661.33元，超越源杰科技(滬:688498)的1578.18元，成為A股股王。公司一季度營收和淨利潤雙雙達到單季歷史最高，隨著算力需求爆發，公司淨利同比大增超1.8倍。



此外，房地產板塊漲幅居前，金融街(深:000402)二連漲停。深圳進一步優化房地產政策，宣布自4月30日起，放寬福田、南山等核心區域的限購門檻，增加限購套數，並同步調高住房公積金貸款上限。



《「十五五」海南國際旅遊消費中心規劃》公開徵求意見，其中提到，大力發展體育賽事經濟，推進航天旅遊平台組建等。政策刺激下，A股體育產業概念表現活躍，商業航天概念同步走高。

《經濟通通訊社30日專訊》