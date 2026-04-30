《Ａ股焦點》中國人保A無升跌，就特別國債注資傳聞稱未收到相關信息

在中國人保(01339)(滬:601319)今日舉行的2026年第一季度業績說明會上，針對市場預期國家將通過特別國債向人保等頭部險企注資，人保注資規模約400-600億元（人民幣．下同）等事項，中國人保管理層表示，截至目前，尚未收到相關信息，「如果後續有進展，會及時發布公告。」



中國人保A股早盤低開，半日收市報7.2元，與昨日收市價持平；H股則升2.27%。

《經濟通通訊社30日專訊》