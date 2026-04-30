《Ａ股動向》滬深交易所：五一假期5月1日至5日休市，6日起復市

滬、深交易所日前發布關於2026年勞動節休市安排的通知指，5月1日（明日）至5月5日（下周二）休市，5月6日（下星期三）起照常開市。另外，調休後需要上班的5月9日（下周六）為周末休市。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/04/2026 13:57
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《經濟通通訊社30日專訊》
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