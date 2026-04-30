《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(29日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3205.97
|藥明康德
|(603259)
|3106.10
|寒武紀
|(688256)
|2711.39
|招商銀行
|(600036)
|2555.93
|海光信息
|(688041)
|1796.26
|中國平安
|(601318)
|1705.04
|源杰科技
|(688498)
|1659.23
|瀾起科技
|(688008)
|1587.16
|亨通光電
|(600487)
|1528.35
|工業富聯
|(601138)
|1331.46
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|7998.20
|中際旭創
|(300308)
|4954.61
|陽光電源
|(300274)
|3404.71
|立訊精密
|(002475)
|3119.10
|勝宏科技
|(300476)
|2952.53
|東山精密
|(002384)
|2441.63
|匯川技術
|(300124)
|2423.37
|新易盛
|(300502)
|1931.11
|比亞迪
|(002594)
|1667.22
|天賜材料
|(002709)
|1436.47
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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