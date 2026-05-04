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04/05/2026 08:22

兆易創新(03986)料年內利基DRAM產品價格續攀升，定製存儲業務營收料數億人幣

　　兆易創新(03986)(滬:603986)公布，在上周三（29日）舉行調研活動，披露得益於存儲產品漲價，第一季度毛利率按季提升12.17個百分點至57.08%。受市場供給緊張，預計利基DRAM產品價格在2026年有望繼續攀升，今年兩款新料號產品已在年初完成流片，如測試和送樣順利，有望在今年下半年量產。

　　此外，該集團指，定制化存儲業務目前進展順利，和客戶的項目均按計劃推進。預計今年在汽車座艙、端側AI等一些項目將錄量產，並貢獻數億元人民幣的營收。

　　該集團指，隨著存儲產品供給短缺，存儲業務在過往幾個季度的毛利率持續改善，包括存儲產品代工等成本上漲在時間上滯後於產品售價上漲的因素，預計利基DRAM及SLC NAND Flash維持價格上漲趨勢，NOR Flash產品價格持續溫和上漲，但未來隨著產品價格逐漸趨於平穩，疊加供應端成本逐漸上行，存儲產品毛利率會達到相對平穩的狀態，甚至會有適度回落情況。

　　該集團指，NOR Flash業務目前是全球排名第二，中國大陸排名第一，全球市佔率約20%，目標是進一步提升市場份額至25%甚至30%。2D NAND業務方面，由於行業頭部廠商的逐漸退出，遠期目標是力爭全球前二甚至第一名。
《經濟通通訊社4日專訊》

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